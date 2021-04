Il calciomercato della Juventus prende forma con largo anticipo in vista del prossimo anno: addio al big, tre colpi per Pirlo

Nel mirino della Juventus c’è l’Atalanta contro la quale andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per la parte alta della classifica. Dal campo al calciomercato, i bianconeri si guardano intorno e, oltre al club bergamasco, valutano i prossimi colpi di calciomercato: tre nomi per sostituire il partente Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, post Alex Sandro: non c’è solo Gosens

Una corsia mancina tutta nuova per la Juventus. Se da un lato, a destra, stando a quanto riporta ‘Tuttosport’ Cuadrado rinnoverà oltre il 2022 e formerà il duo del futuro con Danilo, a sinistra in casa bianconera è tempo di rivoluzione. A fare le valigie sarà Alex Sandro, per il quale la Juventus chiede almeno 20 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Robin Gosens che sta stupendo con l’Atalanta ed è da tempo uno dei favoriti per sostituire l’ex Porto.

Il tedesco di origini olandesi ha però una valutazione alta: 35-40 milioni di euro. Ecco che un’altra pista porterebbe in Premier League, con Emerson Palmieri pronto a rientrare in Serie A. Accostato anche all’Inter, l’italobrasiliano sarebbe ceduto dai ‘Blues’ per 15 milioni. Corsa a due per il posto da titolare mentre l’alternativa, il vice, per l’anno prossimo potrebbe essere Augello.

La sorprendente stagione con la maglia della Sampdoria lanciano il laterale in orbita bianconera, con Paratici che proverebbe ad inserirlo nell’operazione Frabotta con il club genovese.