Psg e Chelsea staccano il pass per la semifinale di Champions League eliminando rispettivamente Bayern Monaco e Porto

Notte magica di Champions League: in campo Psg e Bayern Monaco da una parte, Chelsea e Porto dall’altro. In Francia, al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain dà spettacolo in campo, soprattutto grazie all’immenso talento di Mbappe, Di Maria e soprattutto di Neymar che colpisce un palo e una traversa nel primo tempo. Il Bayern Monaco riesce a tenere testa ai parigini anche senza Lewandowski e sblocca la partita nel primo tempo. Neuer salva il risultato più di una volta ma non basta a regalare la qualificazione ai bavaresi.

Champions League | Tabellino marcatori

La squadra di Pochettino stacca il pass per la semifinale, nonostante la sconfitta e i tanti gol falliti. I parigini se la vedranno con la vincente tra Manchester City e Borussia Dortmund. Il Bayern, campione in carica, esce dalla competizione ai quarti di finale. Il Chelsea perde in casa 0-1 contro il Porto. Un risultato che non può far felice Thomas Tuchel ma che permette ai Blues di passare il turno visto il 2-0 dell’andata. I portoghesi si dimostrano ossi duri ma si fermano ai quarti. Tabellino marcatori:

PSG-BAYERN MONACO 0-1

40′ Choupo-Moting

CHELSEA-PORTO 0-1

90’+4 Taremi