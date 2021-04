Il Napoli riflette sul sostituto di Gattuso in panchina in vista della prossima stagione: arriva una novità importante su Sarri

Buon girone di ritorno del Napoli in Serie A. Gli azzurri hanno vissuto un periodo complicato durante questa stagione a causa dei vari infortuni. Ora, però, sembrano aver trovato la giusta quadra e continuano a macinare punti importanti per la classifica. Sono, attualmente, quinti a quota 59 punti dopo 30 giornate. L’obiettivo quarto posto, occupato dall’Atalanta, dista solo due lunghezze. Nonostante questi risultati, il futuro di Gattuso pare sempre più lontano dalla squadra campana. Il motivo è da ricondurre al rapporto incrinato con il presidente De Laurentiis, per via di alcune incomprensione e dichiarazioni. La società, perciò, riflette sul sostituto in sede di calciomercato. A questo proposito, arrivano novità importanti sul fronte Sarri: vediamo i dettagli.

Calciomercato, priorità di Sarri al Napoli: Roma ko

Nonostante il momento positivo in casa Napoli, sembra ormai certo l’addio del tecnico Gattuso, a causa del rapporto non più idilliaco con il presidente De Laurentiis. La società, per questo motivo, continua a sondare il terreno in sede di calciomercato alla ricerca del sostituto più idoneo. Tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe, clamorosamente, anche quello dell’ex Maurizio Sarri.

Il toscano ha lasciato un ricordo indelebile in terra campana, mettendo in mostra grande calcio per ben tre anni di attività. Ora è libero dall’ultima esperienza con i rivali della Juventus e arriva una novità importante. Rilevante annuncio da parte del giornalista ‘Rai’ Ciro Venerato nel corso della trasmissione ‘Goal Show’: “Sarri non ha accordi con nessun club e due mesi fa ha rinunciato al Marsiglia. Il suo agente Ramadani si è sentito con lui e non ha portato offerte ufficiali dalla Premier, anche il Tottenham lo segue, ma Mourinho ha una clausola pesante da gestire. Piace all’Arsenal e anche alla Roma“.

Venerato ha, poi, aggiunto: “Sarri ha due priorità: vuole allenare, non gestire, una squadra che ha voglia di imparare e migliorare, per provare a ripetere il lavoro di Empoli e Napoli e non riuscito a livello di spettacolo altrove anche se ha vinto Europa League e scudetto. Se ADL si palesasse, darebbe la priorità al Napoli, nonostante un possibile taglio di stipendi. Il disgelo tra i due c’è stato, dopo anni senza parlarsi. Ci fu una telefonata garbata in estate, che Sarri ha apprezzato”. Priorità al Napoli, quindi, per Sarri, con la Roma che pare allontanarsi.