Il calciomercato Milan ha in questo momento un unico dominus, Mino Raiola. Se per il rinnovo del contratto di Ibrahimovic i giochi sono ormai quasi del tutto fatti, come peraltro annunciato Maldini prima del match col Parma, siamo ancora lontani per non dire lontanissimi sul fronte Donnarumma. C’è la volontà del portiere di restare in rossonero, quella a sua volta del club targato Elliott di non andare oltre gli 8 milioni di euro netti a stagione. A fronte di una richiesta da almeno 10 milioni, per un accordo di due-tre anni al massimo con annessa clausola risolutiva a una cifra molto bassa, 30-40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Chelsea su Romagnoli: doppia richiesta di scambio

Un altro ‘caso’ spinoso nel Milan che chiama in causa il potente agente è quello simboleggiato da Alessio Romagnoli. In scadenza nel 2022, il centrale di Anzio ha perso una maglia da titolare a vantaggio di Tomori e per la dirigenza è cedibile. Nei colloqui per Donnarumma e soprattutto Haaland, Raiola potrebbe aver paventato al Chelsea la possibilità di mettere le mani sul cartellino del 26enne. Di recente riaccostato alla Juventus nell’ambito di un baratto-plusvalenze con Bernardeschi, l’ex Roma è un profilo ritenuto più che buono come alternativa ai difensori titolari. La società di Abramovich potrebbe offrire non oltre i 15 milioni di euro, più Emerson Palmieri fuori dal progetto di Tuchel e da tempo obiettivo sia della Juventus che dell’Inter. L’italo-brasiliano è valutato intorno ai 12 milioni e sarebbe utile a Pioli in qualità di vice Hernandez.

Maldini e Massara, così come lo stesso tecnico emiliano, preferirebbero però uno scambio alla pari con lo stesso Tomori, per il cui riscatto servono 30 milioni, o con un altro ex Serie A. Ovvero Jorginho, il quale proprio di recente ha aperto a un ritorno nel nostro Paese.

