Calciomercato Juventus, la svolta di Agnelli | Zidane e Varane

La Juventus è in piena lotta per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, poi verranno effettuate delle valutazioni sul futuro in modo ‘totale’. Dalla rosa all’allenatore, con Andrea Pirlo che non è mai stato la prima scelta del club, che ha ambizioni molto alte sotto questo punto di vista. Il preferito di Andrea Agnelli resta Zinedine Zidane, ora al Real Madrid e con un contratto in scadenza nel 2022. La vittoria della Champions è il principale obiettivo del presidente della Juve, che finora è rimasto deluso.

Juventus, Zidane e Varane nel mirino

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, Zinedine Zidane è il principale obiettivo della Juventus per la panchina. Agnelli non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il tecnico francese, e viceversa. La sua esperienza al Real Madrid sembra giunta al termine: non vincente come la prima, ma comunque memorabile. ‘Zizou‘ potrebbe portarsi dietro un suo ‘fedelissimo’, ovvero Raphael Varane.

Il difensore centrale francese è attualmente positivo al Covid-19, e non sta prendendo parte alle gare delle Merengues. Ma resta un titolarissimo, anche se il rinnovo del contratto è in fase di stallo. La scadenza nel 2022 porterà il Real a dover fare in fretta, anche perché se le cose dovessero restare così, Varane potrebbe andar via per una cifra molto bassa. E la Juventus è molto attenta a queste situazioni, a maggior ragione se dovesse arrivare Zidane.