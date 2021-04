La Juventus è in cerca di rinforzi per il centrocampo in vista della prossima stagione: occhio a Ruben Neves in sede di calciomercato

La Juventus punta a finire nel miglior modo possibile la stagione in corso. Le ultime vittorie contro Napoli, nel tanto atteso recupero dell’andata, e Genoa danno sicuramente più fiducia. Sarà molto importante non subire altri passi falsi da qui alla fine del campionato, considerando il rischio ancora vivo di non accedere alla prossima edizione della Champions League. La società, inoltre, riflette sul futuro anche e soprattutto in sede di calciomercato, vista poi la nuova clamorosa delusione nella massima competizione europea. Uno dei reparti dove il club potrebbe maggiormente intervenire è senza dubbio il centrocampo, probabilmente la zona di campo più debole in casa ‘Vecchia Signora’. Occhio ad un gioiello della Premier League: vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, poker di top player a zero | Servono 101 milioni

Calciomercato Juventus, occhi su Ruben Neves per il centrocampo

La Juventus potrebbe non portare a casa alcun trofeo in questa stagione. Dopo nove anni di dominio nel Bel Paese, lo scudetto sembra ormai affare dell’Inter ed è rimasta solo la Coppa Italia. Sfumata nuovamente nel peggiore dei modi la Coppa dalle grandi orecchie, principale obiettivo da diversi anni. Altra eliminazione agli ottavi di finale, stavolta per mano del Porto.

La società, perciò, starebbe progettando importanti cambiamenti nella rosa per il futuro, in particolare per quanto riguarda il centrocampo. La mediana è probabilmente il reparto più in difficoltà della squadra e diversi interventi potrebbero avvenire in quella zona di campo. Paratici, inoltre, pare stia valutando l’acquisto di un giovane talento che sta facendo vedere ottime cose in Inghilterra. Il profilo in questione è quello di Ruben Neves, calciatore in forza al Wolverhampton.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, cessione eccellente | L’affare da urlo in Premier

Il 24enne ha raccolto fino a questo momento 30 presenze condite da 5 gol e 1 assist in Premier. Numeri interessanti, che potrebbero spingere i bianconeri a tentare l’affondo durante l’estate. Si tratta, poi, di un Nazionale portoghese, come Cristiano Ronaldo. Dettaglio che potrebbe certamente favorire l’intesa dell’undici guidato da Pirlo. Il gioiello ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e la sua valutazione si attesta sui 40-45 milioni di euro. Vedremo se la Juventus deciderà di approfondire i discorsi al riguardo nei prossimi mesi.