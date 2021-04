Calciomercato Juventus, Nuno Mendes nel mirino | Ostacolo Milan

La Juventus ha messo nel mirino, grazie a Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes: due sono gli ostacoli per il giovane portoghese

La Juventus è sempre molto attenta alla crescita dei giovani talenti in giro per il mondo. Paratici ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa già dalla scorsa estate, dunque i prossimi acquisti saranno rivolti in questo senso. Bisogna svecchiare la difesa, non solo la parte centrale, ma anche la fascia sinistra. Uno dei giocatori che potrebbero far comodo è Nuno Mendes, terzino sinistro dello Sporting CP. Che Cristiano Ronaldo conosce molto bene.

Juventus, Ronaldo vuole Nuno Mendes

Nuno Mendes si sta affermando come uno dei migliori giovani del campionato portoghese fin qui. Il suo Sporting è primo in classifica, e lui ha disputato 24 presenze tra Liga NOS ed Europa League, mettendo a segno un gol e siglando un assist. Le scorse settimane sono arrivate anche le prime presenze con la nazionale maggiore del Portogallo.

Il classe 2002, insomma, potrebbe raggiungere il suo idolo e compagno di squadra in nazionale, Ronaldo. CR7 apprezzerebbe molto il suo acquisto. D’altra parte, ci sono alcuni ostacoli da tener d’occhio: il Milan, con Maldini pronto a garantire a Pioli una valida alternativa a Theo Hernandez; il Barcellona, che con Laporta rivoluzionerà la squadra.