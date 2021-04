Il Milan e la Juventus potrebbero essere protagoniste nella prossima finestra di calciomercato estiva con un clamoroso scambio fra due centrocampisti: stiamo parlando di Ismael Bennacer e Rodrigo Bentancur, entrambi gioielli delle due rose. Il primo potrebbe essere ciò che fa al caso della Vecchia Signora, mentre il secondo cerca riscatto!



Il Milan e la Juventus stanno vivendo quest’ultima parte di stagione, prima della sessione estiva di calciomercato, a caccia di un posto in Champions League nella prossima fase a gironi della competizione continentale. I rossoneri, dopo un inizio sprint, occupano attualmente il secondo posto in classifica, mentre i bianconeri, dopo il crollo interno con il Benevento di Filippo Inzaghi, sono riusciti ad inanellare tre risultati utili consecutivi mettendo a segno la fondamentale vittoria contro il Napoli di Gattuso.

In vista della prossima finestra estiva dei trasferimenti, il Milan e la Juventus, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, potrebbero essere protagoniste di una clamorosa ipotesi di scambio: da una parte Ismael Bennacer, mediano del club rossonero, e dall’altra Rodrigo Bentancur, centrocampista della Vecchia Signora allenata da Andrea Pirlo.

Calciomercato Milan e Juventus, suggestione Bennacer-Bentancur | I dettagli dell’operazione

In questa stagione, Ismael Bennacer ha finora collezionato nel campionato italiano di Serie A 14 presenze fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Il giocatore algerino ha avuto diversi problemi fisici nella parte centrale dell’annata, a differenza di Rodrigo Bentancur punto fermo, ma non sempre garanzia, del centrocampo della Juventus con 26 gettoni e 4 assist.

Entrambi hanno una valutazione in sede di mercato che si aggira attorno ai 40 milioni di euro e tutti e due hanno un contratto in scadenza con i rispettivi club nel 2024. Bentancur, con un trasferimento, potrebbe trovare nuova linfa al Milan dopo una stagione non particolarmente positiva, mentre Bennacer, per la Juventus, sarebbe l’uomo giusto per prendere in mano le chiavi del centrocampo della Vecchia Signora.