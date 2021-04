La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato: possibile addio da urlo in vista della prossima stagione, che affare!

Saranno settimane davvero decisive per la Juventus, che vuole continuare il percorso di crescita sotto la gestione Pirlo. La compagine bianconera vorrebbe centrare almeno il secondo posto in classifica, alle spalle dell’ormai capolista Inter. Dopo ben nove anni lo Scudetto tornerà, a meno di clamorose sorpresa, a Milano sponda nerazzurra. Ma non sarà da sottovalutare il fronte calciomercato con possibili cessioni da urlo.

Calciomercato Juventus, affare top per Dybala

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” il futuro dell’attaccante argentino, Paulo Dybala, è sempre in bilico tra il possibile addio e il nuovo rinnovo contrattuale con il club bianconero. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre il Chelsea, pronto a sferrare l’assalto decisivo inserendo anche contropartite tecniche gradite alla dirigenza torinese. La sua stagione, inoltre, è stata tormentata da vari infortuni che l’hanno fatto rendere sotto le aspettative, ma Paratici ha svelato ai microfoni di Sky Sport di essere sempre in contatto con il suo entourage per quanto riguarda il possibile prolungamento contrattuale.

Uno scambio totale in Premier League con Emerson Palmieri e Jorginho, due calciatori che piacciono da sempre alla Juventus. Un affare da urlo, ma lo stesso attaccante argentino non sarebbe entusiasta del suo possibile trasferimento in Premier: non è un campionato a lui gradito, ma preferirebbe altre destinazioni in caso di addio al club bianconero.

La Juventus continuerà così a monitorare le possibili suggestioni di calciomercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di puntellare alcuni reparti con giocatori di assoluto valore ed esperienza in grado del salto di qualità definitivo. Un anno di rivoluzione con la panchina affidata anche ad un giovane emergente, come Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore.