La Juventus si prepara alla prossima sessione di calciomercato e mette nel mirino quattro top player: arrivano a zero ma servono 101 milioni

La Juventus si prepara alla grande rivoluzione estiva. Infatti la squadra di Andrea Pirlo ha certamente deluso le attese in questa stagione, lasciando lo scettro della Serie A all’Inter, e uscendo agli ottavi di finale in Champions League per il secondo anno consecutivo. Così a giugno potrebbe avvenire una grande rivoluzione, che vedrà cambiamenti in panchina e negli interpreti in campo. Ovviamente per rivoluzionare l’intera squadra bisognerà cercare anche di contenere i costi, sfruttando le occasioni che concede il mercato.

Di certo molte opportunità arriveranno dai giocatori in scadenza di contratto, che potranno liberarsi a parametro zero dai loro club attuali. Diversi top player infatti sembrano vicino all’addio a zero, e la Juventus ne mette nel mirino quattro. Ma gli ingaggi superano i 100 milioni.

Calciomercato Juventus, da Donnarumma ad Aguero: quattro top player a parametro zero

Juventus a caccia di top player per la prossima stagione, quando molti degli interpreti in campo cambieranno. Il mercato dei parametri zero assicura diversi top player, così i bianconeri sono pronti a quattro acquisti stellari a titolo gratuito. I primi due potrebbero arrivare dal Milan e sono Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Entrambi al momento vedono la questione rinnovo con i rossoneri molto difficile, e la società juventina potrebbe approfittarne. Per l’estremo difensore però servirebbero 45 milioni d’ingaggio, 9 milioni per cinque anni. Mentre per il calciatore turco ne servirebbero 20 di milioni, 5 milioni d’ingaggio per quattro anni.

Occhi però non solo in Serie A per la Juventus. Infatti in Premier League c’è l’occasione Sergio Aguero, che ha già dichiarato che lascerà il Manchester City. Per il bomber argentino servirebbero 24 milioni, ovvero 12 milioni all’anno per due anni. Infine in Bundesliga c’è Javi Martinez, pronto a salutare il Bayern Monaco. Per lo spagnolo sarebbero pronti 12 milioni, 6 milioni all’anno per 2 anni. In totale la Juventus così arriverebbe a spendere 101 milioni, ma si assicurerebbe quattro top player di caratura internazionale per la prossima stagione.