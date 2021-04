Calciomercato Juventus, Allegri avverte Agnelli: "Ronaldo è un ostacolo"

Massimiliano Allegri e Andrea Agneli avrebbero avuto un dialogo sull’impatto di Cristiano Ronaldo alla Juventus

La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018 per oltre 100 milioni di euro, garantendogli anche uno stipendio da 31 milioni l’anno per quattro stagioni. Un affare che ha fatto molto discutere, considerando che si tratta di un classe ’85 e che oggi è un peso per il bilancio bianconero. Il suo contratto scadrà nel 2022 e la sua esperienza non è da considerarsi buona, per usare un eufemismo. Anche perché le uscite dalla Champions League agli ottavi e ai quarti hanno influito.

Juventus, il consiglio di Allegri ad Agnelli su Ronaldo

Secondo quanto riferito da ‘Repubblica‘, Massimiliano Allegri non gradiva la presenza di Cristiano Ronaldo. Prima di andar via dalla Juventus, infatti, avrebbe consigliato ad Agnelli: “Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita della squadra“. Un retroscena che ha sostanzialmente predetto come sono andate realmente le cose: dopo tre anni, il matrimonio tra la Juve e Ronaldo sembra destinato a terminare.

Troppo pochi solo due scudetti conquistati, con le uscite dalla Champions prima ai quarti con l’Ajax e poi agli ottavi con Lione e Porto. Ovvero con squadre sulla carta inferiori. Questo sembra aver bloccato la crescita dei bianconeri. E qualora Allegri dovesse ritornare sulla panchina della Juventus, CR7 lascerebbe sicuramente la squadra per avviare un nuovo progetto.