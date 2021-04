Calciomercato Juventus, la big vede l'agente di Aguero | I dettagli

Il futuro di Sergio Aguero potrebbe subire una svolta importante già nelle prossime ore. Si avvicina, infatti, il passaggio del calciatore nella big: le ultime novità

L’addio di Sergio Aguero al Manchester City è ormai cosa nota. Nelle ultime settimane si è parlato di diversi club che potrebbero piombare sull’argentino tra cui anche la Juventus di Andrea Pirlo. El Kun, però, ora sembra essere a un passo dal Barcellona. L’agente dell’attaccante, infatti, secondo quanto riporta ‘el chiringuito’, è arrivato a Barcellona dove con ogni probabilità incontrerà il club blaugrana. Una mossa per anticipare la concorrenza e che potrebbe essere decisiva per il bomber.

Calciomercato Juventus, il futuro di Aguero verso la Spagna: le ultime novità

Secondo quanto riportano dalla Spagna, infatti, il futuro del calciatore è sempre più vicino a tingersi di blaugrana. La presenza dell’agente al Barcellona e il probabile incontro con il Barcellona potrebbero rappresentare una svolta totale per il futuro del calciatore che potrebbe, dunque, essere in Liga e non in Italia. Proprio al Barcellona troverebbe Lionel Messi con il quale formerebbe una coppia d’attacco letale e con cui ha una grande intesa. Doccia fredda per i club italiani e in particolare per la Juventus, accreditata come uno dei maggiori club in corsa per l’attaccante.