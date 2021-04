Calciomercato Inter, colpo low cost | Un altro ex Juve per Conte!

Un altro ex Juventus potrebbe riunirsi con Conte all’Inter: possibile ritorno in Italia. Tutte le cifre e i dettagli

“Ogni volta che vinciamo mettiamo un mattone pesante nella nostra classifica, ma lanciamo un grosso segnale anche ai nostri rivali. L’Inter è diventata una serie pretendente per lo scudetto. In Italia da nove anni vince sempre la stessa squadra, l’Inter non vince da dieci anni e per questo sarebbe molto bello se fossimo noi a spodestare il regno della Juventus“. Recentemente Antonio Conte ha parlato così dell’obiettivo scudetto per la sua Inter. Il grande ex, insieme a Marotta, è sempre più vicino ad interrompere l’egemonia dei bianconeri, iniziata proprio con il tecnico pugliese in panchina. L’allenatore ha già portato diversi ex Juve a Milano, da Asamoah a Vidal, e nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe richiederne un altro. Ipotesi ritorno dalla Premier League: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, ipotesi Ogbonna per la difesa | Può tornare da Conte

Un nome che potrebbe fare al caso dei nerazzurri in vista della prossima stagione è quello di Angelo Ogbonna. Con ogni probabilità, infatti, Kolarov lascerà l’Inter dopo un’annata piuttosto deludente, e Antonio Conte tornerà alla ricerca di un vice Bastoni. In questo senso, l’esperto 32enne di proprietà del West Ham potrebbe rappresentare il profilo ideale per il club nerazzurro. L’ex Juventus ritroverebbe l’allenatore con il quale ha già lavorato in bianconero, e farebbe anche ritorno in Italia dopo la lunga e positiva esperienza inglese con la maglia degli ‘Hammers’.

In scadenza di contratto nel 2022 e valutato non più di 5 milioni di euro, Ogbonna rappresenta così un’importante occasione low cost per l’Inter. Esperto e di sicuro affidamento per far rifiatare Bastoni: non è dunque escluso che Conte possa fare il suo nome alla dirigenza nel prossimo calciomercato estivo. Staremo a vedere.