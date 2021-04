Calciomercato, il Milan sfida l'Inter per Gomez | Doppio scambio

Inter e Milan potrebbero presto sfidarsi sul calciomercato per il ritorno di un calciatore di assoluto talento in Italia. Ecco tutte le ultime novità sul possibile affare

Inter e Milan non si fermano con il chiaro intento di chiudere al meglio la stagione. I nerazzurri, in particolare, proseguono la loro cavalcata verso lo scudetto e non vogliono arrestare la loro corsa arrivati proprio al punto cruciale per ottenere il titolo di campioni d’Italia. Per lunghi tratti del campionato si è proposta una bella sfida con il Milan in classifica: i rossoneri sono partiti a razzo quest’anno, dando per i primi mesi la netta impressione di poter mantenere un ritmo serrato fino alla fine nella lotta scudetto.

Dal campo al calciomercato, perché le prospettive per le due squadre potrebbero vedere andare in scena una sfida decisamente interessante tra i due club. L’uomo conteso sarebbe Alejandro Papu Gomez. Il trequartista argentino sarebbe il profilo individuato da Marotta per garantire qualità e alternative a centrocampo. L’affare potrebbe decollare tramite uno scambio con Joao Mario, di ritorno dopo l’esperienza portoghese. O anche con i soldi ricavati dalla cessione del portoghese.

Calciomercato Inter, Marotta su Gomez ma si inserisce il Milan: lo scenario

L’Inter, però, non è sola nella corsa al calciatore: alla finestra resta infatti il Milan che sembra avere tutta l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai cugini nerazzurri. Maldini potrebbe farsi avanti proporre uno scambio con Samu Castillejo, profilo apprezzato dal Siviglia, con valutazioni sugli 8-10 milioni di euro. Il Milan è, quindi, a caccia di un profilo d’esperienza per implementare il bagaglio tecnico sulla sua trequarti e parallelamente segue anche Josip Ilicic. Scenari e prospettive che potrebbero concretizzarsi la prossima estate: di certo, la sfida tra Inter e Milan sul mercato è già partita.