Inter, Conte e le mosse Eriksen-Sensi: svolta tecnica a centrocampo

L’Inter di Antonio Conte ieri ha lanciato insieme dal primo minuto Christian Eriksen e Stefano Sensi. Le prospettive per il centrocampo e l’importanza di entrambi nel gruppo

L’Inter, non senza soffrire, ieri ha trovato una vittoria pesante contro il Cagliari per continuare a macinare punti scudetto. I nerazzurri ieri, anche per l’assenza di Nicolò Barella, hanno varato un interessante esperimento tecnico in mezzo al campo. La Beneamata, infatti, ha visto scendere in campo dal primo minuto contemporaneamente Christian Eriksen e Stefano Sensi.

La parabola dei due sembra in netta risalita dopo un inizio di stagione complicato. Il danese non riusciva a imporsi nelle gerarchie di Conte, mentre l’ex Sassuolo è stato fortemente condizionato da una serie importanti di infortuni e solo ora sta vedendo la luce. Entrambi si sono segnalati per qualche spunto interessante in mezzo al campo, tra tiri dalla distanza e dribbling di qualità nello stretto. Il loro impiego contemporaneo potrebbe rappresentare un’alternativa cruciale per il presente e il futuro dell’Inter: scopriamone i motivi.

Inter, Conte vara l’impiego contemporaneo di Eriksen e Sensi: i motivi

In molti reputano i due centrocampisti come alternativi, ma nell’Inter attuale, soprattutto in certi tipi di partite, potrebbero tranquillamente coesistere. Ad esempio, contro difese molto chiuse Eriksen potrebbe essere importante con i suoi assist estemporanei e le sue conclusioni dalla distanza. Sensi invece garantisce linee di passaggio uniche e una qualità nello stretto quasi unica nel panorama nerazzurro e della Serie A, ovviamente se in forma.

La loro coesistenza dunque è una possibilità da valutare attentamente anche in vista del finale di stagione e non solo dal primo minuto. Sensi anche da subentrante rappresenta una soluzione che aiuta ad aprire le difese avversarie e mantenere il possesso palla. Insomma, una coppia di grande qualità che potrebbe essere essenziale per presente e futuro dell’Inter e che potrebbe avere anche conseguenze sul calciomercato. Occhio, infatti, alle prospettive di Arturo Vidal che contestualmente potrebbe salutare i colori nerazzurri.