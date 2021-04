Il Milan si sta già muovendo in vista del calciomercato estivo: sì all’acquisto del difensore dal top club, spunta l’ipotesi scambio

La vittoria sul Parma, nonostante il controverso rosso a Zlatan Ibrahimovic, consolida il secondo posto rossonero in classifica. Dal calcio giocato al calciomercato, in quel di Milanello si valutano le prossime operazioni in entrata. In tal senso, una delle priorità è rinforzare la difesa: ecco la situazione per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, che sgarbo al Milan | Doppio top player ‘scippato’

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio ed erede a sorpresa | Colpo dalla Germania!

Calciomercato Milan, riscatto Tomori: il Chelsea vuole lo scambio

Un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 28 milioni di euro, che il Milan ha tutta l’intenzione di esercitare. Fikayo Tomori ha stupito un pò tutti in maglia rossonera ed è per questo che Maldini, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Sun’, vorrebbe tentare di abbassare leggermente la cifra pattuita con il Chelsea.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Molto dipenderà dalla prossima qualificazione alla Champions League ma i ‘Blues’ vorrebbero approfittarne per inserire nella trattativa il cartellino di Franck Kessie. L’ivoriano, valutato almeno 28-30 milioni, piace a Tuchel che potrebbe perdere Kante corteggiato dalla Juventus.Uno scambio per il quale il Milan si sarebbe già opposto, considerando Kessie un perno fondamentale per le mediana rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Juventus, doppio sgarbo | La mossa di Zidane

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, big low cost | ‘Sgarbo’ al Milan!

Situazione in divenire, il riscatto di Tomori è una priorità per la società di Elliott: Kessie, tuttavia, difficilmente verrà lasciato partire in direzione Londra.