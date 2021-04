Ancora poche partite, poi terminerà la stagione travagliata della Juventus: Pirlo è in bilico, per il post c’è la prima scelta

Saranno settimane importanti in casa Juventus. Tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a collezionare la compagine bianconera, che è sempre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions. Lo Scudetto ormai è andato con l’Inter che, a meno di clamorose sorprese, tornerà a trionfare dopo ben nove anni di predominio assoluto dei bianconeri. Il futuro di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione in assoluto da allenatore, dipenderà dal posto in classifica che riuscirà a sigillare con la finale di Coppa Italia ancora da giocare contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Zidane è la prima scelta per il post Pirlo

Come svelato dal portale spagnolo “Diariogol” il primo nome della lista della dirigenza bianconera per sostituire, in caso di addio, Andrea Pirlo è quello dell’allenatore francese del Real Madrid, Zinedine Zidane, pronto anche a cambiare aria se dovesse non proseguire la sua avventura in Champions League. Al momento ci sarebbero stati anche contatti informali: in caso di addio al Real, arriverebbe a guidare la Juventus con una specie di pre-accordo. Ed, in aggiunta, potrebbe fare di tutto per portare con sé il suo pupillo, il tedesco Toni Kross, ancora protagonista a livelli altissimi.

Lo stesso allenatore del Real ha aperto al ritorno a Torino dopo gli anni gloriosi da calciatore ai microfoni di Sky Sport. Dopo una stagione iniziata nel peggiore dei modi, Benzema e compagni si sono ripresi alla grande risalendo in classifica e dando spettacolo anche in campo europeo. Anche il futuro di Zidane è in bilico tra la possibile nuova permanenza nella capitale spagnola al possibile addio per un nuovo progetto avvincente della sua carriera da allenatore.

La Juventus continuerà a monitorare il futuro di Zidane per capire se ci siano o meno i margini ufficiali per un futuro insieme. Infine, Andrea Pirlo si concentrerà sul presente per vincere più partite possibili fino al termine della stagione.