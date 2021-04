Jordan Veretout, centrocampista francese della Roma di Paulo Fonseca, potrebbe entrare nel mirino della Juventus di Fabio Paratici. Il giocatore con un passato alla Fiorentina è al lavoro per il rinnovo con i giallorossi, ma attenzione anche al Napoli, da sempre sulle tracce di Veretout: le ultime sul calciomercato



La Juventus, dopo il pareggi pasquale contro il Torino di Davide Nicola, ha ripreso un buon ruolino di marcia aiutato dal fattore campo. Prima la vittoria contro il Napoli di Gennaro Gattuso firmate dalle reti di Cristiano Ronaldo e Dybala, poi il trionfo sul Genoa di Davide Ballardini. 6 punti fondamentali per la Vecchia Signora di Andrea Pirlo che sta cercando di consolidare la permanenza nei primi quattro posti del campionato italiano di Serie A che vale la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

La Juventus è attenta anche in sede di calciomercato, in particolare per rinforzare il centrocampo che, in questa stagione, ha mostrato davvero molte lacune, soprattutto nella posizione di regista dove la Vecchia Signora potrebbe attingere da un’altra big del campionato di Serie A: la Roma di Fonseca che ha in rosa Jordan Veretout.

Calciomercato Juventus, idea Veretout | Tutti i dettagli dell’operazione

Jordan Veretout, centrocampista francese della Roma, è uno dei migliori giocatori di questo campionato italiano di Serie A ed ha una valutazione che si aggira attorno ai 35 milioni di euro oltre ad un contratto con la società capitolina in scadenza nel 2024. Nelle scorse settimane, Veretout ed il suo entourage hanno iniziato a parlare di rinnovo con la Roma, ma sul giocatore resta forte l’interesse anche del Napoli di De Laurentiis.

Si prospetta dunque una folta concorrenza per la Juventus di Paratici che, per strappare Veretout alla Roma, dovrà veramente fare un grande sforzo economico. In questa stagione, il francese ha collezionato 10 gol e 2 assist in 26 presenze nel campionato italiano di Serie A.