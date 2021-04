Il futuro di Paulo Dybala è sempre incerto. L’attaccante argentino è nel mirino delle big d’Europa: beffa in arrivo

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni. Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto con la possibilità di dire addio al termine della stagione. Anche il PSG lo avrebbe messo nel mirino, ma potrebbero esserci sorprese per quanto riguarda il reparto offensivo del club francese.

Calciomercato Juventus, Salah nel mirino del PSG

Come svelato dal portale francese “Telefoot” la dirigenza francese avrebbe contatto anche l’attaccante egiziano del Liverpool, Momo Salah, come profilo interessante per sostituire il possibile partente Kylian Mbappe. Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 con i “Reds”, ma la situazione nello spogliatoio della compagine inglese non è più tranquilla come in passato. Inoltre, ci sarebbero state anche diverse incomprensioni con Klopp, che darebbe l’ok per l’eventuale cessione per l’ex Roma, che ha sorpreso tutti in Premier League.

Così il PSG potrebbe provare l’assalto decisivo a Salah con la beffa Dybala, già nel mirino del club francese negli ultimi mesi. L’egiziano resta un’alternativa importante all’attaccante francese Mbappe, che sarebbe sul punto di dire addio per una nuova avventura entusiasmante. Secondo tante indiscrezioni il Real Madrid potrebbe provarci in tutti i modi per regalare un colpo da urlo per l’attacco di Zinedine Zidane.

Un intreccio di calciomercato suggestivo con la Juventus sempre protagonista a livello europeo. Il futuro di Dybala è ancora in bilico tra rinnovo ed addio al termine della stagione. L’argentino è tornato a gioire dopo tanti mesi lontano dal campo a causa di una ricaduta al ginocchio. Ora lo stesso talentuoso giocatore sudamericano vorrebbe contribuire ai prossimi obiettivi bianconeri prima di prendere la decisione definitiva.