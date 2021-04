Il calciomercato bianconero ripartirà, molto probabilmente, dall’addio di Cristiano Ronaldo: c’è il ritorno di fiamma per il gioiello che sostituisca CR7

In attesa di tornare in campo per la sfida con l’Atalanta, a tenere banco in casa Juventus è il futuro di Cristiano Ronaldo che, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe salutare il calcio italiano. Il nervosismo del portoghese, in scadenza tra un anno, può riportare i bianconeri su un ‘vecchio’ obiettivo per l’attacco.

Calciomercato Juventus, post CR7: il gioiello torna nel mirino

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la dirigenza dell’Atletico Madrid starebbe pensando ad una cessione illustre nel prossimo mercato estivo. Il nome caldo è quello di Joao Felix che non sta convincendo Simeone e sarebbe sacrificato per fare cassa e reinvestire sulle entrate. Il talento portoghese, già accostato fortemente alla Juventus prima del suo approdo a Madrid, piace da tempo anche al Manchester City.

I ‘Colchoneros’ accetterebbero un’offerta superiore ai 90 milioni, con Joao Felix che dunque finisce nell’elenco dei cedibili del ‘Cholo’ Simeone. Situazione in divenire, con la Juventus che se dovesse davvero salutare anzitempo Cristiano Ronaldo, si rifionderebbe su 21enne di Viseu.

Joao Felix è attualmente infortunato e che in stagione ha messo a segno 10 reti e 5 assist in 34 presenze complessive.