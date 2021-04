Calciomercato Juventus, Ramsey in bilico | Le ultime sul futuro

La Juventus potrebbe dire addio ad Aaron Ramsey la prossima estate: ecco le ultime sul centrocampista gallese

La Juventus ha ingaggiato Aaron Ramsey nell’estate del 2019 a parametro zero. L’ex Arsenal ha firmato un contratto quadriennale a 7 milioni di euro l’anno. Uno stipendio altissimo, considerato il suo apporto alla squadra bianconera. Ed è uno dei motivi per il qualche potrebbe lasciare Torino a fine stagione, anche per i diversi problemi fisici avuti nel corso degli ultimi anni. Questa stagione è sceso in campo venti volte in Serie A, non sempre dal primo minuto, segnando due gol e mettendo a referto cinque assist.

Juventus, la situazione di Ramsey

Secondo quanto riferito dal ‘The Athletic‘, la Juventus non avrebbe ancora dato indicazioni ufficiali a Ramsey sul suo futuro. Lui, del resto, sta apprezzando la città di Torino, dove vive insieme alla sua famiglia. Lo stipendio è molto alto, dunque non è semplice trovare acquirenti, soprattutto nel pieno di una crisi economica senza precedenti. L’ingaggio da 7 milioni o giù di lì, potrebbe garantirlo solo un ricco club inglese. Per il centrocampista gallese si tratterebbe di un ritorno al passato, ma non ai Gunners. Si è parlato di una trattativa con il Liverpool, in ottica dell’addio di Wijnaldum.