La Juventus cerca un rinforzo in difesa e potrebbe sacrificare uno dei suoi giocatori più talentuosi

La Juventus si prepara ad una rivoluzione in chiave calciomercato in vista della prossima stagione. La società sta monitorando diversi profili per rinforzare i vari reparti. In attacco uno dei primi nomi in cima alla lista è quello di Mauro Icardi. A centrocampo non si spegne il sogno del ritorno di Paul Pogba ma il club bianconero necessita rinforzi anche in difesa.

La fascia sinistra, attualmente occupata da Alex Sandro necessita un ricambio generazionale. Infatti la Juventus si guarda attorno per pescare un calciatore che possa diventare il nuovo terzino sinistro, anche se non sono molte le alternative sul mercato, soprattutto considerando che la disponibilità economica del club non è sufficiente a sostenere costi troppo elevati.

Calciomercato Juventus, idea di scambio | Kulusevski per Theo Hernandez

La Juventus potrebbe pensare di fiondarsi su Theo Hernandez. Il terzino francese classe ’97 è uno dei protagonisti del Milan di Pioli. In questa stagione ha messo a segno 5 gol e fornito 7 assist tra campionato ed Europa League e il suo apporto alla rinascita rossonera è stato decisivo. La Juve vorrebbe provare a strapparlo al club rossonero ma Paolo Maldini difficilmente si siederà ad un tavolo per valutare la possibilità di privarsi dell’ex Real Madrid.

La carta della Juventus, però, provarci con Dejan Kulusevski che i bianconeri sono pronti a sacrificare per arrivare ad un calciatore top. Lo svedese ha messo in mostra il suo grande talento solo a sprazzi in questa stagione, segnando 4 gol, ma le sue qualità sembrano essere enormi. Non così tanto da far vacillare il Milan pronto a rispedire al mittente la proposta bianconera.