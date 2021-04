La Juventus monitora il sogno Kane per l’attacco in sede di calciomercato: arrivano notizie importanti riguardo al futuro dell’inglese

Vittoria convincente della Juventus all’Allianz Stadium contro il Genoa. Lo scontro era valido per la 30^ giornata di Serie A. I bianconeri sono riusciti ad imporsi sugli avversari con il risultato di 3-1, grazie ai gol nell’ordine di Kulusevski, Morata e McKennie. Questo successo, però, non può tranquillizzare pienamente gli uomini di Pirlo, che rischiano ancora di non accedere alla prossima Champions League. Il futuro di diversi giocatori, inoltre, rimane in bilico, viste le numerose prestazioni deludenti accumulate in questa stagione. La società, perciò, continua a guardarsi attorno in sede di calciomercato per rinforzare la rosa e, in particolare, il reparto offensivo. La ‘Vecchia Signora’ monitora la situazione legata ad un fuoriclasse della Premier League e arrivano novità importanti dall’Inghilterra a questo proposito. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhio al sogno Kane: può lasciare il Tottenham

La Juventus sta accumulando punti preziosi in Serie A. Per la compagine bianconera sarà fondamentale vincere tutte le partite che rimangono da qui alla fine del campionato. È ancora vivo, infatti, il rischio di non accedere alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Sarebbe senza dubbio un fallimento clamoroso per la ‘Vecchia Signora’, probabilmente troppo difficile da digerire. La società, nel frattempo, continua a guardarsi attorno per aggiungere elementi importanti nella propria rosa.

In particolare, Paratici starebbe pensando ad un intervento rilevante per quanto riguarda il ruolo di centravanti, con Morata non certo della permanenza a Torino. Pare stia continuando ad osservare la situazione legata al futuro della stella del Tottenham Harry Kane e arrivano notizie interessanti in questo senso. Secondo alcune voci dall’Inghilterra, infatti, l’inglese potrebbe pensare seriamente di lasciare gli ‘Spurs’ durante l’estate se l’undici guidato da Mourinho non dovesse riuscire a centrare l’accesso alla prossima Champions League.

L’eventuale richiesta di trasferimento del fuoriclasse aumenterebbe certamente le speranze d’acquisto in casa ‘Vecchia Signora’. Ma i piemontesi studiano la possibile occasione in modo alquanto sfumato, viste le richieste elevatissime del club londinese. Da considerare, poi, la spaventosa concorrenza che porta i nomi di Real Madrid, Manchester City e PSG. Situazione da tenere d’occhio.