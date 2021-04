Il calciomercato di Juventus e Inter potrebbe vedere l’approdo in Serie A del top player: corsa a due, duello Pirlo-Conte

Il duello sul campo sta vedendo l’Inter di Antonio Conte sempre più lanciata verso lo scudetto. Dal campo la sfida tra i nerazzurri e la Juventus si sposterà in sede di calciomercato, con un’occasione ghiotta dalla Premier League: via libera per l’acquisto a zero del top player.

Calciomercato Juventus e Inter, il top club si ritira: colpo dalla Premier

Secondo quanto riportato da ‘AS’, nella corsa al cartellino di Georginio Wijnaldum non vi sarebbe più il Bayern Monaco. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo, l’entourage dell’olandese si sarebbe fatto avanti con la dirigenza bavarese ma le alte pretese d’ingaggio avrebbero scoraggiato il Bayern deciso a puntare su altri profili.

Con il Barcellona poco convinto (Koeman vorrebbe il connazionale, Laporta valuta altri acquisti), la sfida per Wijnaldum ‘rischia’ di diventare una corsa a due tra Juventus ed Inter. Il 30enne di Rotterdam è un pilastro di Klopp al Liverpool ma non rinnoverà con i ‘Reds’: il suo destino può dunque chiamarsi Serie A.

In questa stagione tra Premier League e coppe, Wijnaldum ha collezionato 43 presenze stagionali, con 3 reti all’attivo.