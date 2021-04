La vittoria sul Genoa lascia non poche ombre sulla Juventus: durissimo attacco per la reazione stizzita a fine gara di Cristiano Ronaldo

Da un lato il convincente successo sul Genoa che consolida il terzo posto in classifica. Dall’altro, peró, per la Juventus c’è da gestire la ‘grana’ Cristiano Ronaldo. Il lancio della maglietta e la reazione rabbiosa di CR7 non sono andate giù al noto giornalista che attacca il portoghese.

Calciomercato Juventus, Ronaldo attaccato: “Come un moccioso”

Il giornalista Tony Damascelli ha parlato a ‘Il Giornale’ del momento della Juventus, concentrandosi in particolar modo sulla situazione riguardante Cristiano Ronaldo. Il portoghese, protagonista di un brutto gesto a fine partita, nell’occhio del ciclone. “La Juventus deve affrontare un caso umano: Cristiano Ronaldo, per tutto il secondo tempo, ha avuto un atteggiamento indisponente nei confronti dei compagni di squadra, imprecando come un moccioso“. Parole dure quelle di Damascelli che non risparmia CR7, dopo una prestazione poco brillante contro il Genoa.

“Sbuffando, criticando un’azione sbagliata, un passaggio ritardato, un tiro sbilenco, anzi più di uno pure suo”, ha detto Damascelli che ha aggiunto, “si è tolto rabbiosamente la maglia lanciandola via ma poi consegnandola, con fastidio, ad un raccattapalle”. Damascelli ha poi concluso gettando ombre sul futuro bianconero dell’ex Real: “Così sostiene l’ufficio legale a difesa, a meno che il gesto finale non sia l’anticipo della decisione che verrà presa al termine della stagione. Chi vivrà vedrà”.

Ronaldo, dunque, ha mostrato segnali di insofferenza che, come ventilato negli ultimi mesi, potrebbero portarlo lontano dalla Serie A con un anno d’anticipo sulla scadenza contrattuale con la Juventus.