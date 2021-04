La Juventus cerca rinforzi per la prossima stagione e pianifica un doppio sgarbo al Milan: due top player nel mirino

La Juventus vince e convince per la seconda volta in pochi giorni in campionato. Dopo la vittoria contro il Napoli nel recupero della terza giornata, i bianconeri vincono 3-1 contro il Genoa, grazie ai gol di Kuusevski, Morata e McKennie. Ad accorciare le distanze per i rossoblu è Scamacca. Dunque tre punti fondamentali per la squadra di Pirlo, che cerca di blindare la qualificazione alla prossima Champions League, cosa che continua ad essere in dubbio.

Nel frattempo si lavora anche alla prossima stagione, mettendo nel mirino diversi talenti che possano rinforzare la rosa che verrà a crearsi. Tra questi ci sono anche due ottimi talenti della Serie A, per i quali i bianconeri potrebbero fare un doppio sgarbo ai rivali del Milan.

Calciomercato Juventus, Donnarumma e Calhanoglu a zero: doppio sgarbo al Milan

Juventus a caccia di top player per la prossima stagione, con l’occhio puntato in particolare in casa Milan. Infatti i rossoneri a giugno potrebbero veder partire due top player in rosa a parametro zero, che sono Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Come rivelato ieri da Paolo Maldini, per il rinnovo dell’estremo difensore la distanza tra le parti sembrerebbe essere ancora ampia.

Così, secondo quanto riportato dal sito ‘paolobargiggia.it’, la Juventus potrebbe tentare l’assalto sia al portiere che al turco. Infatti i bianconeri potrebbero offrire dei contratti più remunerativi rispetto ai rossoneri. A Calhanoglu, rispetto ai 4 milioni offerti dal Milan, verrebbero offerti 5,5 milioni, più bonus che farebbero arrivare l’ingaggio a 6,5 milioni di euro. Un doppio colpo ovviamente di grande valore per la Juventus, ma che porterebbe la società milanista a perdere due dei principali protagonisti dei traguardi raggiunti in questa stagione e nelle altre.