La Juventus resta vigile in vista del prossimo calciomercato estivo: il club bianconero può approfittare del mancato rinnovo per regalare il gioiello a mister Pirlo

In primo piano in casa Juventus la bella vittoria sul Genoa nonostante il ‘caso’ Ronaldo al termine del match contro i rossoblù. La dirigenza torinese è tuttavia già focalizzata sul prossimo calciomercato estivo con un nome, già accostato ai bianconeri nei mesi scorsi, che torna prepotentemente di moda per la mediana di Pirlo.

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: rinnovo lontano

Secondo quanto riportato da ‘The Atletic’, il futuro di Eduardo Camavinga sarà lontano dal Rennes. Il talentuoso 18enne, viene scritto, non rinnoverà l’attuale accordo in scadenza con il club francese l’anno prossimo. Una doppia pista per Camavinga che potrebbe dire addio a fine stagione, fruttando un buon tesoretto al Rennes, o a zero tra poco più di dodici mesi.

La certezza parrebbe dunque il fatto che il prolungamento con il club che lo ha lanciato nel calcio europeo non ci sarà. Ad attenderlo uno dei diversi top club europei da tempo alla finestra e pronto a dargli l’assalto. Dal Bayern Monaco, pista calda come riportato da ‘Fussballtransfers.com’, fino al Real Madrid e al Barcellona.

C’è anche la Juventus vigile sul talento classe 2002, considerato un investimento importante ma di grande prospettiva.