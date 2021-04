La Fiorentina studia le mosse per rialzarsi definitivamente in futuro: Gattuso nel mirino, con lui anche il pupillo ex Milan

La Fiorentina non sta vivendo una delle migliori stagioni della sua storia ma la salvezza sembra essere ormai a un passo. L’obiettivo permanenza però rappresenta il minimo per la società, che ha comunque una rosa importante che sicuramente può occupare posizioni migliori della classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sogno possibile senza Champions | Paratici spera!

Il distacco dal Cagliari, terzultimo in classifica, è di ben otto punti e dunque potrebbe bastare davvero poco per la certezza matematica di restare in Serie A anche in futuro. Per la prossima annata, però, la società vorrebbe provare a cambiare qualcosa a partire dall’allenatore per provare a posizionarsi in zone più alte in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, può tornare a Torino | Suggestione per il post Pirlo

Calciomercato Fiorentina, accordo più vicino per Gattuso: c’è anche l’idea Suso

Beppe Iachini dunque saluterà la Fiorentina a fine stagione, ma vuole comunque chiudere nel migliore dei modi cercando un finale condito da risultati importanti. Per il futuro ci sono già diversi nomi in ballo ma quello più discusso e probabilmente anche più vicino è quello di Gennaro Gattuso, che dovrebbe salutare il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo demolito | “È un caso umano!”

Secondo quanto riportato da ‘lebombedivlad.it’, la Fiorentina avrebbe già trovato un accordo di massima con il tecnico ex Milan, che con i viola potrebbe firmare un contratto biennale che gli consentirebbe di percepire 1.2 milioni di euro a stagione più bonus. Cifre piuttosto simili a quelle attuali guadagnate con il Napoli.

Rino Gattuso potrebbe anche fare una proposta di calciomercato: nel mirino infatti potrebbe esserci Suso, che è diventato un suo pupillo dopo averlo allenato nell’esperienza in rossonero e ora veste la maglia del Siviglia.