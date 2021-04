Il calciomercato dell’Inter può vedere una clamorosa svolta per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: top club in pressing

La vittoria di misura contro il Cagliari grazie al gol di Darmian lancia l’Inter di Antonio Conte sempre più verso un indiscusso scudetto. Dal campo al calciomercato, il futuro del tecnico nerazzurro è tutt’altro che deciso e l’addio a giugno dell’ex Chelsea e Juventus resta un’opzione viva: ecco il top club alla finestra.

Calciomercato Inter, panchina top per Conte

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, il futuro di Antonio Conte potrebbe essere lontano dalla Milano nerazzurra. Il portale spagnolo sottolinea come il tecnico leccese, in scadenza nel giugno 2022, possa lasciare l’Inter per approdare nella Liga. Il nome di Conte è tra i preferiti dell’Atletico Madrid che, tra pochi mesi, potrebbe salutare Simeone.

Il ‘Cholo’, accostato proprio ai nerazzurri nelle scorse settimane, è come Conte in scadenza l’anno prossimo ed il ritorno in corsa di Barcellona e Real per il titolo può compromettere la permanenza dell’argentino con i ‘Colchoneros’. Ecco quindi che un Conte campione d’Italia alletterebbe non poco gli spagnoli, pronti a salutare Simeone nell’estate 2021.

Situazione in divenire, l’asse Milano-Madrid puà diventare rovente a fine stagione: Antonio Conte all’Atletico Madrid una pista che può infiammarsi durante l’estate.