La rivista Forbes ha elencato le venti squadre con maggiore valore al mondo: la Juventus cede il passo alle big del calcio spagnolo ed inglese

Il mondo del calcio vive le difficoltà economiche legate alla pandemia. Le società, come tutte le altre realtà, devono fare i conti con la diminuzione dei guadagni e con ristrettezze economiche non indifferenti. Nonostante tutte le difficoltà, i club hanno saputo gestire la situazione, ma ricadute più o meno pesanti ci sono state. La rivista ‘Forbes‘ ha condotto una ricerca e stilato un’interessante classifica a riguardo.

Forbes, i venti club con più valore al mondo

La nota rivista Forbes ha redatto un elenco delle venti squadre con maggiore valore economico al mondo. I risultati nascondono diverse soprese: a guidare questa speciale classifica è il Barcellona (4,76 miliardi di dollari) che per la prima volta nella storia conquista la vetta, spodestando il Real Madrid. Negli ultimi sedici anni i ‘Blancos’ si erano alternati al comando con il Manchester United: cinque volte gli spagnoli, undici gli inglesi.

Chiude il podio il Bayern Monaco che supera i ‘Red Devils’, soltanto quarti. E le italiane? Ecco la vera sorpresa: nessuna squadra del Bel Paese figura in ‘Top 10’. La prima in lista è la Juventus che chiude all’undicesimo posto con un valore pari a 1,95 miliardi, preceduta in classifica dal Tottenham (2,3 miliardi). La presenza in rosa di un campione del calibro di Cristiano Ronaldo non è stata sufficiente per risalire la china. Curiosa anche la posizione del PSG, nono.

Forbes, la Juventus prima tra le italiane

La Juventus è quindi fuori dalla ‘Top 10’, ma resta prima tra le italiane. Il divario con gli altri club nazionali è netto: la seconda in elenco è infatti l’Inter, soltanto 14^, con un valore attestato sui 743 milioni. Tra le prime venti squadre ci sono solo altre due squadre di Serie A, il Milan (559 milioni) e la Roma (548 milioni).

Una vera delusione per il calcio italiano, con il vecchio continente che prende le distanze. Sei squadre inglesi figurano in top 10 (Manchester United, Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Tottenham). Stupisce l’Everton (658 milioni) che chiude davanti a Milan e Roma.