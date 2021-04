DAZN, problemi per Inter-Cagliari | Tante critiche: "Che pagliacciata!"

Problemi per la trasmissione di Inter-Cagliari da parte della piattaforma streaming DAZN: tante le critiche ricevute

Sta facendo molto discutere il servizio che DAZN sta mettendo a disposizione dei propri abbonati. La piattaforma streaming ha anche acquistato i diritti tv del prossimo triennio Serie A, per gli anni 2021-2024. Ma ci sono alcuni problemi per la trasmissione della partita tra Inter e Cagliari, in programma alle 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza. Inevitabile pensare dunque alla scelta della Lega di non affidare i diritti tv all’emittente SKY.

Inter-Cagliari, le critiche verso DAZN

I problemi di trasmissione di DAZN hanno portato i tifosi di entrambe le squadre a sfogarsi fortemente nei confronti della piattaforma. Di seguito, alcuni tweet.

Dovremmo abbonarci a tre anni di sofferenza DAZN? #InterCagliari — Elisabetta (@EliGalletta) April 11, 2021

Se la faceste vedere magari.. — 50sfumaturedicalcio (@50sdc) April 11, 2021

Non funziona #DAZN sto per dare di matto #InterCagliari — Discepolo di Prisco (@DiscepoliPrisco) April 11, 2021