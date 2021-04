Calciomercato Milan, addio Vazquez | Lo sgarbo di Zidane

Il Milan ha messo da tempo gli occhi su Lucas Vazquez, in scadenza di contratto e nel mirino anche della Juventus

Il Milan è sempre alla ricerca di occasioni di mercato, in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Stefano Pioli. Tanti sono i giovani acquistati da Paolo Maldini fino a questo momento, ma è inevitabile pensare anche a profili più esperti. Uno di questi è Lucas Vazquez, terzino destro e ala del Real Madrid. Visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha attirato su di sé gli occhi di tanti club in giro per l’Europa. Oltre ai rossoneri, anche la Juventus e i club inglesi, come l’Everton. Tuttavia, le cose potrebbero andare diversamente.

Milan, Vazquez può restare al Real Madrid

Lucas Vazquez ieri è stato protagonista in Real Madrid-Barcellona con uno splendido assist, per l’altrettanto meraviglioso gol di Karim Benzema di tacco. Questo avrebbe portato Zinedine Zidane a compiere delle valutazioni su quello che è diventato un ottimo terzino. Lo spagnolo, infatti, potrebbe anche continuare a vestire la maglia delle Merengues per qualche anno.

Fra qualche mese compirà 30 anni e ha ancora a disposizione alcune stagioni da giocare ad altissimi livelli. Il Milan lo sa, e ne è consapevole anche la Juventus. Zidane potrebbe dunque attuare questo doppio ‘sgarbo’ alle squadre italiane.