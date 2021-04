Suscita interesse il profilo di Loren Moron del Betis in sede di calciomercato: corsa a tre in Serie A per l’attaccante spagnolo

La squadre della Serie A sono già proiettate alla 31esima giornata di campionato. Lo scudetto è ormai sempre più colorato di nerazzurro, con un nuovo successo per l’Inter in casa contro il Cagliari di Godin e Nainggolan. Gli uomini di Conte hanno vinto di misura 1-0, regalando una prestazione nuovamente non brillante dal punto di vista estetico. Ma continuano a ottenere i 3 punti e non sembrano avere rivali all’altezza. Missione compiuta anche per la Lazio di Inzaghi, che ha ottenuto il vantaggio in extremis contro il Verona grazie ad un gol all’ultimo respiro di Milinkovic-Savic. Il turno si chiude con il match scoppiettante tra Fiorentina e Atalanta. Toscani e bergamaschi, insieme ai biancocelesti, monitorano nel frattempo anche il calciomercato, alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa. Arrivano notizie importanti in questo senso dalla Spagna. Vediamo i dettagli.

Calciomercato, corsa a tre in Serie A per Moron

Stando a quanto rivela il sito ‘Fichajes.net’, l’attaccante di proprietà del Real Betis Loren Moron potrebbe fare le valigie la prossima estate per cercare una nuova avventura altrove. Il centravanti, infatti, sta vivendo la sua stagione più grigia da quando milita nelle fila dei biancoverdi. Pare non si senta importante per il tecnico Manuel Pellegrini e, se l’allenatore dovesse restare anche il prossimo anno, potrebbe seriamente valutare l’ipotesi addio.

Diversi club, consci della situazione, cominciano a muoversi per sfruttare eventualmente la ghiotta opportunità. Tra le varie possibili contendenti, sempre secondo il portale spagnolo, ci sarebbero anche Lazio, Fiorentina e Atalanta. La valutazione del calciatore si attesta intorno ai 20 milioni di euro. La sua intenzione, però, è quella di concentrarsi sul finale di stagione per il momento e dimostrare alla guida tecnica cilena il suo valore. A fine campionato tirerà le somme per il suo futuro, che è possibile sia in Serie A.