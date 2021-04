La Juventus continua a lavorare per costruire la rosa per la prossima stagione: l’agente di un calciatore rivela il possibile rientro

Juventus pronta a blindare il quarto posto in queste ultime giornate di campionato rimaste. Purtroppo i bianconeri avranno questo unico impegno fino al termine del campionato, oltre alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, che potrebbe permettere alla squadra di Pirlo di portare a termine almeno uno dei tre obiettivi. Nel frattempo Fabio Paratici e la dirigenza bianconera continuano a lavorare per la prossima stagione, visto che la finestra di calciomercato estiva si avvicina.

Il mirino della Juventus però sembrerebbe non guardare solo negli altri club per trovare rinforzi, ma anche ai propri talenti che si trovano in prestito, come Nicolò Rovella. L’agente Giuseppe Riso rivela la mossa di calciomercato bianconera per assicurarselo e il possibile rientro a Torino a fine stagione.

Calciomercato Juventus, l’agente di Rovella: “Bianconeri più determinati, potrebbe rientrare in anticipo”

Tanti i talenti in casa Juventus, che però stanno disputando la loro stagione altrove, così da trovare maggiore spazio e minutaggio. Uno di questi è Nicolò Rovella, classe 2001 acquistato a gennaio dal Genoa, ma lasciato in prestito ai rossoblu fino a giugno 2022. Il futuro del centrocampista che veste anche la maglia della Nazionale però potrebbe anche cambiare, vedendo un rientro anticipato in bianconero.

A parlare del suo destino è l’agente Giuseppe Riso, che ai microfoni di Tuttosport afferma: “La possibilità che il suo rientro alla Juventus sia anticipato di dodici mesi è concreta. Molto dipenderà dal finale di stagione del ragazzo e dal mercato dei bianconeri. Di certo i dirigenti della Juventus lo stanno seguendo ogni domenica. Conosco bene Nicolò, più il livello è alto più si esalta, quindi la prospettiva non mi spaventa”. Poi sul trasferimento in bianconero di gennaio afferma: “La Juventus è stata più veloce e determinata rispetto alla concorrenza. C’erano tanti club interessati come Inter, Atletico Madrid e Lione”.