Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Le cifre del ritorno in Premier

La Juventus sta pensando di continuare il processo di rivoluzione della rosa. Il direttore sportivo Fabio Paratici si è messo all’opera per la cessione degli elementi non considerati imprescindibili da Pirlo. Non ne sono pochi, ma uno di quelli che finora ha deluso le aspettative è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese era arrivato a parametro zero nell’estate del 2019 e nei prossimi mesi potrebbe lasciare Torino per tornare in Premier League.

Juventus, trattativa in corso per Ramsey

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la Juventus ha in corso una trattativa con il Liverpool per la cessione di Aaron Ramsey. I Reds perderanno quasi sicuramente Georginio Wijnaldum a parametro zero, ecco perché avranno bisogno di un centrocampista. Il gallese sembra essere il profilo giusto, che avrebbe anche voglia di tornare in Premier. Nel campionato italiano non si è espresso ai massimi livelli come all’Arsenal, anche per i continui problemi fisici.

Nonostante la Juve voglia liberarsene, Paratici chiede almeno 15 milioni di euro per la sua cessione. L’ingaggio di Ramsey, ovvero di 7 milioni a stagione, porterà al club bianconero un risparmio significativo. La trattativa sembra aperta, anche se nulla è ancora stato definito.