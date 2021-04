La Juventus a fine stagione potrebbe pensare ad uno scambio alla pari in Premier League: valigie pronte per Adrien Rabiot

Il calciomercato estivo per la Juventus sarà fondamentale per comporre una rosa che possa tornare ad essere la dominatrice della Serie A. Infatti quest’anno, dopo ben nove anni di supremazia, i bianconeri hanno ceduto il passo all’Inter, che ormai è agevolmente in volata verso la vittoria dello scudetto. Inoltre bisognerà tornare ad essere competitivi anche in Champions League, dove negli ultimi due anni i bianconeri sono usciti agli ottavi di finale, prima contro il Lione e poi contro il Porto.

Così per rifondare la squadra si pensa anche agli addii. Dunque a partire potrebbe essere Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato a zero in bianconero, che potrebbe essere un’ottima pedina di scambio per arrivare a un talento della Premier League. Si pensa allo scambio alla pari.

Calciomercato Juventus, Rabiot per van de Beek: scambio alla pari con lo United

La Juventus inizia a tirare le somme in vista del finale di stagione e della prossima sessione di calciomercato estiva. Così nella lista dei possibili partenti potrebbe esserci il nome di Adrien Rabiot, centrocampista arrivato due anni fa a parametro zero dal PSG. In queste due stagioni in bianconero il francese non è riuscito a mettere in mostra a pieno il proprio valore, così a giugno si potrebbe pensare all’addio, soprattutto perché potrebbe essere un’ottima pedina scambio.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, dall’Inghilterra potrebbe arrivare un’importante proposta di scambio con protagonista proprio Rabiot. Lo scambio sarebbe con il Manchester United, che metterebbe sul piatto Donny van de Beek, arrivato in estate dall’Ajax (e nel mirino dell’Inter), senza però riuscire ad ambientarsi molto nella Premier League. Entrambi i calciatori sono valutati intorno ai 30-35 milioni di euro, quindi lo scambio avverrebbe alla pari accontentando entrambe le parti, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, che farebbe un’importante plusvalenza.