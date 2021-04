Calciomercato, Juventus su Kante | Scambio più cash: smacco all'Inter

N’Golo Kante è un giocatore molto appetibile per la Juventus e l’Inter: Conte potrebbe subire lo smacco dal suo ex club

Il centrocampo è sempre stato uno dei punti di forza della Juventus nel corso di questi anni. Tuttavia, si è passati da Marchisio, Pogba, Vidal e Pirlo -oggi allenatore dei bianconeri-, ai vari Ramsey, Rabiot, Bentancur e Arthur. Insomma, per quanto siano buoni giocatori, il reparto è poco assortito e regala poche soluzioni ad Andrea Pirlo. Ecco perché il ds Paratici potrebbe puntare su un uomo che a centrocampo vale per tre. Si tratta di N’Golo Kanté.

Juventus, Kante è una soluzione

Per convincere il Chelsea a privarsi di uno dei mediani migliori d’Europa, la Juventus potrebbe mettere sul piatto uno scambio insieme a un conguaglio economico. N’Golo Kanté percepisce 8,5 milioni di euro a stagione ed è valutato sui 55-60 milioni di euro dai Blues. Per abbassare le pretese del club inglese, la Juve potrebbe offrire uno tra Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, più 30 milioni di euro.

Ramsey (valutato 20 milioni) e Rabiot (30 milioni) potrebbero infatti lasciare Torino la prossima estate. Paratici li utilizzerebbe come pedine di scambio, oppure come elementi per far cassa visti i loro arrivi a parametro zero. Un vero e proprio smacco nei confronti di Antonio Conte, che Kanté lo ha allenato e lo ha sempre apprezzato. Il tecnico dell’Inter gradirebbe il suo eventuale acquisto per rinforzare la squadra, molto vicina allo scudetto.