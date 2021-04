Calciomercato Juventus, Paratici su Dybala | "Parliamo con l'agente"

Arrivano le parole di Fabio Paratici sul rinnovo di Paulo Dybala poco prima del match tra Juventus e Genoa

La scadenza di Paulo Dybala nel 2022 induce la Juventus a compiere delle valutazioni sul suo futuro. L’argentino ha risolto in favore dei bianconeri lo scontro diretto col Napoli, grazie a una perla da subentrato. Restano da capire le intenzioni della Juve con ‘La Joya‘, che al di là del gol di mercoledì scorso, sta vivendo la peggior stagione della sua carriera da quand’è approdato da Torino.

Juventus, le parole di Paratici su Dybala

Proprio del futuro di Dybala, ha parlato Fabio Paratici. Ecco le parole del direttore sportivo della Juventus ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Noi parliamo ogni settimana col suo procuratore. Non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo, non parlo solo di calcio. Parlo di aziende, professionisti, del mondo in generale“.

Il ds si è poi soffermato facendo anche riferimento al momento che sta vivendo il club bianconero: “Un anno fa il Covid-19 sembrava una parentesi di pochi mesi, invece in estate siamo arrivati a riaprire gli stadi, a giocare con ottimismo e libertà. Poi siamo ritornati indietro, in una negatività in cui non siamo ancora usciti. Dobbiamo avere gran senso di responsabilità in tutte le mosse che facciamo“.