Ormai è molto più che ufficiale: la Juventus è pronta a cedere Dybala nel prossimo calciomercato estivo. Sirene da Londra per l’argentino in scadenza a giugno 2022

Il gol col Napoli, a conti fatti decisivo per una vittoria scaccia-crisi e fondamentale in chiave Champions, potrebbe essere l’ultimo se non uno degli ultimi di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. Ormai infatti non ci sono più dubbi: il club bianconero intende liberarsene nel prossimo calciomercato estivo, dopo non esserci riuscita nelle due passate, anche per scongiurare il forte rischio di perderlo a zero fra un anno. Nell’ombra, ma nemmeno troppo starebbe agendo il suo grande estimatore Beppe Marotta… Dybala all’Inter, anche se del futuro dei nerazzurri ora non si hanno certezze, sarebbe uno smacco per non dire una sconfitta clamorosa per Agnelli e soci.

Calciomercato Juventus, Dybala a Londra: affare ‘indigesto’ ai tifosi

Ma dove potrebbe essere il futuro del numero dieci? Difficilmente in una tra Barcellona e Real Madrid, le squadre dei suoi sogni, più probabile invece un trasloco a Parigi (si riparla di uno scambio con Icardi, seppur l’ex capitano dell’Inter stia benissimo al PSG) o in Premier League. Nel massimo campionato inglese vanta diversi estimatori, stando a indiscrezioni mercatare alla lista delle pretendenti bisogna aggiungere anche l’Arsenal. I ‘Gunners’ preparano una mezza rivoluzione, con il coinvolgimento pure del reparto offensivo. Per sostituire il partente Lacazette, a patto che resti Arteta, un obiettivo diventerebbe proprio il classe ’93 di Laguna Larga. Dato che è in scadenza fra solo un anno, l’offerta dei londinesi può tuttavia on superare i 25-28 milioni di euro cash. A questa cifra, però, è possibile che venga aggiunto il cartellino di un altro calciatore in uscita: precisamente di Bellerin, spagnolo da tempo nei radar di Paratici e valutato 20-25 milioni.

Se l’operazione andasse in porto su queste basi, pressoché certa la ‘rivolta’ dei tifosi juventini. ‘Uno come Dybala via per quattro spicci e un terzino che non si sa quanto possa essere utile a Pirlo o chi per lui‘.

