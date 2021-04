Dalla Spagna sono certi: il PSG vuole Digne dell’Everton. Il trasferimento potrebbe facilitare le trattative con la Juventus per un ritorno in Serie A di un centrocampista

Secondo quanto rivelano da ‘fichajes.net’, il Paris Saint-Germain ha intenzione di regalare un uomo nuovo per la fascia sinistra al mister Mauricio Pochettino, arrivato al Parco dei Principi in corso d’opera in questa stagione. Il candidato ideale per il prossimo calciomercato sembra sia stato trovato ed è una vecchia conoscenza dei parigini. Leonardo, quindi, punterà tutto su Lucas Digne dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il trasferimento del terzino in patria aprirebbe a uno scambio niente male per la Juventus, che prenderebbe di fatto due piccioni con una fava.

Calciomercato Juventus, il PSG su Digne facilita lo scambio con l’Everton

Ancora in corsa per la Champions League, e in che modo, considerata la vittoria esterna all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco vincitore di tutto, il PSG vuole comunque mettere mano alla squadra in vista della prossima stagione e mettere delle pezze su un reparto che al momento non può vantare grandi campioni: la fascia sinistra. Come già detto, il candidato ideale è proprio il francese Lucas Digne dell’Everton.

Con il ritorno ai ‘parisien’ del terzino sinistro, classe 1993, si aprono le danze anche per la Juventus, che potrebbe fare affari con il club allenato dall’italiano Carlo Ancelotti. La prima idea è quella di rimediare alla mancanza di Digne con l’approdo a Liverpool di Alex Sandro. Il giocatore bianconero quest’anno non sta entusiasmando i tifosi e per la dirigenza potrebbe essere l’agnello sacrificale perfetto. Per lui sono stati chiesti 25 milioni di euro, che però potrebbero anche non arrivare.

Infatti, al posto dei soldi, la dirigenza della Juventus potrebbe accontentarsi anche di una buona contropartita dall’Everton, in un altro ritorno romantico, stavolta però in Serie A e non nella squadra allenata da Andrea Pirlo. La ‘Vecchia Signora’ starebbe pensando ad Allan, ex Napoli, ora in forza al club di Premier League, per il centrocampo. Il valzer di giocatori tra Ligue 1, campionato inglese e massima serie italiana metterebbe, insomma, d’accordo tutti.