La Juventus continua a guardarsi intorno per trovare occasioni per il calciomercato estivo: assist del Barcellona per un colpo ‘scontato’



‘El Clasico’ edizione 2020-2021 va al Real Madrid, all’andata al Camp Nou e anche al ritorno all’Alfredo Di Stefano. La banda di Lionel Messi e Ronald Koeman si è arresa a Zinedine Zidane e ai suoi, con una prestazione che non per tutti è stata convincente. Alla luce di questo, e non solo, il Barcellona ha deciso di mettere sul mercato pedine molto importanti, d’altronde servono soldi per le casse sempre più spoglie. In questo scenario, la Juventus potrebbe approfittare letteralmente dei saldi e strappare qualche giovane di talento alla squadra culé.

Calciomercato Juventus, Dembelé messo in vendita | Paratici ci pensa

Chi non ha convinto, ieri sera a Madrid, è soprattutto il ventitreenne francese Ousmane Dembélé, arrivato a Barcellona nell’estate del 2017 dal Borussia Dortmund per 135 milioni di euro, un investimento non da poco per un diciannovenne (all’epoca, ovvio). I numeri erano sicuramente dalla sua, e anche la giovane età e il futuro roseo che appariva all’orizzonte erano stati ritenuti dei motivi validi per strapparlo alla concorrenza.

Quattro anni dopo, però, la situazione è cambiata: innanzitutto è arrivato il Covid, a cui sono seguite le chiusure degli stadi e molte perdite anche per il calcio, pure per quelle squadre che hanno primeggiato in Europa e nel mondo per anni. Questa crisi, il Barcellona, l’ha vissuta e la sta vivendo in pieno, per cui uno dei diktat per poter ripartire con il piglio giusto è proprio quella di vendere.

Rientrare del prezzo sborsato quattro anni fa è pura utopia, anche perché il contratto di Dembelé scade nel 2022 e l’anno prossimo potrebbe lasciare i blaugrana gratis – anche perché sembra non rientrare neanche tra le sue volontà quella di rimanere a Barcellona -, ma il tiro si può ancora aggiustare. Al momento, secondo quanto rivelano dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, il costo dell’ala destra francese si aggira intorno ai 50 milioni di euro, costituendo di fatto un’ottima occasione per chi lo volesse. La Juventus, per esempio, con Fabio Paratici pronto a sborsare ai culé la cifra richiesta per il loro esterno.