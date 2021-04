L’Inter è prima in classifica, ma c’è chi non è contento dell’operato di Antonio Conte: duro attacco al mister, invitato a cambiare squadra

L’Inter sta disputando un campionato al limite della perfezione. La striscia ancora aperta di dieci vittorie consecutive ha permesso ai nerazzurri di portarsi in testa alla classifica, costruendo un discreto vantaggio sulle inseguitrici. La stagione è ancora lunga, ma la squadra si è messa nelle condizioni di decidere il proprio destino e la strada verso lo scudetto sembra segnata.

Calciomercato Inter, attacco a Conte

Il percorso in campionato non è sufficiente a risparmiare mister Antonio Conte dalle critiche. L’ex giocatore dell’Inter, Antonio Cassano, ha espresso un giudizio severo nei suoi confronti su ‘Twitch’: “L’Inter vincerà lo scudetto, perché può solo buttarlo dalla finestra, ma lo devo dire a malincuore: non gioca bene. Non perde mai, ma per esempio contro la Lazio ha concesso il 70% di possesso palla”.

L’ex fantasista resta dubbioso, e non crede che il mercato possa risolvere i problemi: “Nuovi innesti? E chi? Conte campioni non ne vuole“. Mister Cassano rileva anche la fonte del blocco tattico nello schema proposto: “Conte non gioca a tre in difesa, ma attua più un 5-3-2 con tutti i giocatori dietro alla linea della palla, tutti davanti alla porta. Mette il pullman e non passi”.

Calciomercato Inter, attacco di Cassano

Mister Antonio Conte sembra aver sposato l’idea che nel calcio di Serie A vince chi subisce meno gol. Un’idea positiva, ma che limita gli attaccanti, secondo Cassano: “A me questo calcio fa rabbrividire” – ha detto, aggiungendo –: “Io se avessi un allenatore così andrei dal presidente e gli direi: ‘Mandalo via’”. Il campo sembra però dare un altro verdetto.

Conte può riportare l’Inter a vincere e questo sarebbe il risultato più importante. I nerazzurri stanno dominando il campionato, per il bel gioco si può anche attendere qualche settimana in più. La posizione del tecnico – per buona pace di Cassano – non è al momento in bilico e il gruppo viaggia unito verso l’obiettivo scudetto.