Il Milan si sta già muovendo per la possibile partenza di uno dei pilastri di Pioli: il talento, senza Champions, può finire a Milanello

Una situazione da tenere sotto controllo quella che riguarda il Milan e la permanenza in rossonero di Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del trequartista tedesco pare ancora lontano ed ecco che, in caso di addio a zero dell’ex Leverkusen, il calciomercato del Milan potrebbe vedere un rinforzo di calciomercato direttamente dalla Bundesliga.

Calciomercato Milan, post Calhanoglu: nome a sorpresa

Calhanoglu ed il Milan, un rapporto che potrebbe chiudersi tra poche settimane, al termine dell’attuale stagione. Il club di via Aldo Rossi non resta con le mani in mano e valuta le possibili alternative al 10 rossonero. Il nome a sorpresa per arricchire la trequarti del Diavolo può essere quello di Thorgan Hazard.

Il talento belga, 28 anni ed in scadenza nel giugno 2024 con il Borussia Dortmund, potrebbe cambiare aria in caso di mancato ingresso dei gialloneri alla prossima Champions League. Una condizione importante per la partenza dell’ex Monchengladbach, dunque, che ha una valutazione di 35-40 milioni di euro.

Sono 20 le presenze stagionali tra campionato e coppe di Hazard, andato a segno 3 volte con il Borussia Dortmund e autore di 4 assist vincenti.