Il calciomercato bianconero prende già forma, con largo anticipo sulla prossima sessione estiva: contatti avviati con Mino Raiola, ecco il piano della Juventus

Occhi puntati sulla sfida di oggi per la Juventus di Pirlo che, all’Allianz Stadium, ospita il Genoa. Dal campo al calciomercato, in casa bianconera è già tempo di bilanci e strategie per l’anno prossimo: già avviati i contatti con Mino Raiola per un importante rinnovo.

Calciomercato Juventus, strategia per il rinnovo: i dettagli

È già tempo di calciomercato per la Juventus. L’obiettivo per la squadra di Pirlo è certamente di chiudere al meglio la stagione anche se le attenzioni sono puntate già alla prossima. In tal senso, i colloqui tra Mino Raiola ed il club torinese sarebbero già stati avviati. Secondo quanto riportato dall’account Twitter ‘Enganche’, la Juventus avrebbe avviato i contatti con Mino Raiola per il rinnovo di Matthijs de Ligt.

Per il 21enne olandese, criticato in diverse occasioni in questa stagione per prestazioni altalenanti, è in scadenza nel giugno 2024. L’intenzione della dirigenza bianconera sarebbe quella di spalmare il pesante ingaggio del centrale (8 milioni netti più 4 di bonus), atto a spalmare l’ammortamento a bilancio dell’ex capitano dell’Ajax.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che cerca di trattenere una delle sue stelle con un particolare occhio al bilancio: de Ligt potrebbe quindi rinnovare con la ‘Vecchia Signora’.