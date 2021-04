Il calciomercato di Inter e Juventus prende forma con largo anticipo sulla riapertura della sessione estiva: ritorno di fiamma per il top player

Un duello sul campo che potrebbe protrarsi anche in sede di calciomercato nei prossimi mesi. Juventus e Inter alla finestra per un possibile colpo di spessore dalla Spagna: il tecnico scarica il top player che, quindi, può finire in Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, occasione Busquets: le cifre

Sergio Busquets può lasciare il Barcellona. Il 32enne centrocampista potrebbe dire addio al club catalano vista la ferma volontà di Koeman di scaricare il classe ’88 per puntare su altri profili. Un’occasione ghiotta per Juventus e Inter che già nei mesi scorsi avevano pensato al possibile ingaggio dell’esperto mediano.

Il nodo resta l’ingaggio, però, con Busquets che guadagna 9 milioni netti a stagione. Cifra davvero importante che potrebbe essere spalmata in un contratto triennale, fino al 30 giugno 2024. Per il cartellino dello spagnolo, in scadenza nel 2023 con la società blaugrana, potrebbero bastare 15 milioni di euro.

In questa stagione Busquets ha siglato 3 assist vincenti in 41 apparizioni complessive: il suo destino può chiamarsi Serie A.