Il Milan porta a casa tre punti importanti contro il Parma: a segno Rebic e Kessie nel primo tempo e la chiude Leao, rosso per Ibrahimovic

Il Milan vince a Parma, ma soffre quando non ce n’era proprio bisogno. Infatti i rossoneri riescono subito ad indirizzare nel verso giusto la partita, trovando il vantaggio con Rebic dopo soli otto minuti. Il croato è servito splendidamente da Ibrahimovic in area e con un destro potente regala il vantaggio. Il raddoppio arriva al 44′ quando Kessie insacca senza problemi il gol dello 0-2. La partita sembra essere chiusa, ma così non è.

Infatti quando scocca l’ora di gioco Zlatan Ibrahimovic perde la testa e si lascia scappare qualche parola di troppo verso il direttore di gara. Così l’arbitro Maresca non esita ad estrarre il cartellino rosso per l’attaccante svedese. Riapre il match subito dopo l’espulsione Gagliolo al minuto 66′, ma sul forcing finale dei padroni di casa a chiuderla definitivamente è Rafael Leao in contropiede. Tre punti fondamentali per gli uomini di Pioli, che riescono a tenere a distanza le dirette concorrenti per la Champions League.

Parma-Milan 1-3, tabellino e classifica

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Arbitro: Maresca

Marcatori: 8′ Rebic, 44′ Kessie, 66′ Gagliolo, 94′ Leao

CLASSIFICA: Inter punti 71, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino* 24, Cagliari 22, Parma 20**, Crotone** 15.

*Una partita in meno

**Una partita in più