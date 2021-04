Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, prima del match odierno contro il Parma dà conferme sul rinnovo di Ibrahimovic

Il Milan affronta oggi il Parma allo Stadio Ennio Tardini. Un match certamente ostico per i rossoneri, visto che la squadra di D’Aversa cerca di fare punti per raggiungere una complicata salvezza. Per i rossoneri però questa è una sfida molto importante per cercare di tenere a distanza le contendenti per un posto nella prossima Champions League, che piano piano si sono avvicinate pericolosamente.

Nel frattempo in casa Milan si inizia già a pensare alla prossima stagione, cercando soprattutto di raggiungere un accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scadrà a giugno. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, conferma: “Sul rinnovo di Ibrahimovic siamo ai dettagli. Siamo vicinissimi al prolungamento”.

Parma-Milan, Maldini sul rinnovo di Donnarumma: “Bisogna essere felici in due”

Non solo il futuro di Ibrahimovic come questione da risolvere in casa Milan, ma anche quella legata al destino di Gigio Donnarumma. Infatti anche l’estremo difensore milanista a giugno vedrà scadere il proprio contratto, e al momento il prolungamento di contratto sembra essere lontano.

Proprio di questo parla Paolo Maldini ai microfoni di ‘Sky Sport’, dove afferma: “Per rinnovare il contratto bisogna essere felici in due, poi se si chiedono meno anni di contratto è una scelta. Io mi sono voluto sempre legare a lungo con il Milan. Ci sono state soddisfazioni e non poi. Io non giudico”. Dunque parole che sembrano sottolineare ancora molta distanza tra le due parti, mentre il tempo continua ad essere sempre inferiore e la sessione di calciomercato estiva si avvicina.