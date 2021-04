Dopo un’ora di gioco tra Parma e Milan perde la testa Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante rossonero viene espulso

Partita contro il Parma che per il Milan sembrava essere quasi chiusa. Nel primo tempo arrivano i gol di Rebic e Kessie a fissare il punteggio sullo 0-2, ma quando scocca l’ora di gioca per gli uomini di Stefano Pioli le cose si complicano. Infatti al minuto 60′ viene espulso Zlatan Ibrahimovic, il direttore di gara Maresca estrae il rosso diretto per l’attaccante svedese, che lascia il campo tra le polemiche. L’espulsione del numero 11 rossonero arriva perché Ibrahimovic avrebbe detto qualche parola di troppo al direttore di gara. Così Maresca non ha esitato ad estrarre il rosso diretto, che costerà all’attaccante di Pioli la squalifica contro il Genoa.