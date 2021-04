Anticipo pomeridiano di sabato per il Milan, che affronta il Parma allo Stadio Ennio Tardini: ufficiali le scelte di formazione

Il Milan torna in campo dopo il pareggio raggiunto negli ultimi minuti contro la Sampdoria. Questa volta l’avversario sarà il Parma, che è alla disperata ricerca di punti salvezza. Il match andrà in scena alle 18 allo Stadio Tardini, e le due squadre comunque contano diversi assenti per la partita odierna. Infatti i gialloblu dovranno fare a meno di Cyprien, Mihaila, Iacoponi, Inglese, Zirkzee, Karamoh, Sohm e Nicolussi Caviglia.

Mentre Stefano Pioli recupera Ante Rebic, ma continua a fare a meno di Calabria e Romagnoli. Se per la squadra di D’Aversa il match è fondamentale in chiave salvezza, per i rossoneri è importante in chiave Champions League. I tre punti infatti riuscirebbero a tenere lontane le inseguitrici per il quarto posto. Nel frattempo vengono rese ufficiali le scelte di formazione dei due tecnici.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli