Il calciomercato bianconero può vedere una ghiotta occasione estiva per la difesa di Pirlo: assalto al top player, scelto già il sostituto

In attesa di scendere in campo per la gara contro il Genoa, in casa Juventus è già tempo di proiettarsi sulle prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, la società bianconera ha già gli occhi puntati sul possibile acquisto di un top player dalla Spagna: il club è pronto a rimpiazzarlo.

Calciomercato Juventus, occasione da Madrid: colpo possibile

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe intenzione di cambiare tanto in vista della prossima stagione. In particolar modo in difesa, dove il colpo Alaba è in attesa di essere ‘scongelato’ e Sergio Ramos pare sempre più vicino a dire addio alle ‘Merengues’. In tal senso, un’altra illustre cessione potrebbe essere quella di Raphael Varane. Il centrale francese è in scadenza nel 2022 e difficilmente rinnoverà con gli spagnoli.

Ecco quindi che la Juventus potrebbe approfittarne per portarlo in Serie A. Il Real Madrid avrebbe già individuato l’eventuale erede in Lucas Hernandez. Il centrale, all’occorrenza terzino sinistro, lascerà il Bayern Monaco che ha intenzione di puntare su altri profili.

Situazione in divenire per la Juventus che può quindi pensare, con decisione, all’acquisto di Varane: il 27enne può lasciare la Liga la prossima estate.